Paris Am globalen Automarkt wird eine weitere Großfusion immer wahrscheinlicher: Der Autohersteller Fiat Chrysler will mit seinem französischen Konkurrenten Renault fusionieren. Die Aktionäre beider Firmen sollten an dem Gemeinschaftsunternehmen jeweils 50 Prozent der Anteile halten, schlug Fiat Chrysler vor.

Der Verwaltungsrat von Renault kündigte nach einer Sondersitzung an, den Vorschlag „mit Interesse“ zu prüfen. Solch eine Fusion könne „Renaults industrielle Aufstellung verbessern und eine Quelle zusätzlichen Werts für die Allianz“ mit Nissan und Mitsubishi sein, teilte der französische Konzern mit. Renault betreibt seit Jahren ein Bündnis mit den beiden japanischen Autoherstellern.

Der französische Staat hält einen 15-Prozent-Anteil an Renault. Die Regierung stehe der Idee eines Zusammenschlusses positiv gegenüber, sagte die Regierungssprecherin Sibeth Ndiaye. „Wir brauchen den Bau von Giganten in Europa.“ Sie wolle die Konditionen aber noch eingehender prüfen, insbesondere im Hinblick auf die „industrielle Entwicklung“ Renaults und die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter.

Das fusionierte Unternehmen wäre der drittgrößte Autohersteller der Welt – und würde nah an das Spitzenduo von Toyota und VW heranrücken, die jeweils mehr als zehn Millionen Autos produzieren. Laut Fiat Chrysler würde der durch einen Zusammenschluss mit Renault entstehende Konzern jährlich 8,7 Millionen Fahrzeuge produzieren. Rechnet man auch noch die Allianz-Partner Nissan und Mitsubishi dazu, würde sich der neue Autoriese mit mehr als 15 Millionen Fahrzeugen sogar weltweit an die Spitze setzen. Durch gemeinsame Entwicklung, Einkaufs- und andere Aktivitäten würden jährlich fünf Milliarden Euro eingespart, hieß es.

Dem Vorschlag zufolge sollen keine Werke geschlossen werden, doch zu möglichen Stellenstreichungen gab es keine Angaben. Die Aktien von Renault und Fiat Chrysler legten deutlich zu.

Nissan-Vorstandschef Hiroto Saikawa äußerte sich nicht direkt, sagte aber: „Ich bin immer offen, konstruktive Ansichten zur Stärkung der Allianz auszutauschen.“ Laut Schätzung von Fiat Chrysler könnten Nissan und Mitsubishi durch die Renault-Fiat-Chrysler-Fusion eine Milliarde Euro pro Jahr sparen.

Renaults Partnerschaft mit den Japanern leidet unter Vorwürfen gegen Carlos Ghosn, einst Chef von Renault und Verwaltungsratschef von Nissan, der die Allianz vorangetrieben hatte. Er wird beschuldigt, Finanzberichte gefälscht zu haben, hat die Vorwürfe aber bestritten.

Bündnisse werden für Autobauer immer wichtiger, weil sie vor technischen Herausforderungen wie Elektroantrieb und künstlicher Intelligenz stehen. Entsprechende Investitionen erfordern viel Kapital. Zugleich erlassen die Gesetzgeber immer strengere Auflagen für den Schadstoffausstoß. Außerdem geht es um Kosteneinsparungen.

Vor diesem Hintergrund haben etwa VW und Ford eine Partnerschaft für den Bau von Transportern und Pick-ups geschlossen, die auch eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von batteriegetrieben und autonomen Fahrzeugen einschließen soll.

Der Konzentrationsprozess in der Branche ist bereits weit fortgeschritten. Weltweit gibt es nur noch wenige große Autohersteller.