Großbank UBS: 3,7 Milliarden Strafe

Paris Wegen Geschäften mit Steuerhinterziehern muss die Schweizer Großbank UBS in Frankreich ein Strafgeld von 3,7 Milliarden Euro zahlen. Das entschied ein Pariser Gericht am Mittwoch – und folgte damit der Forderung der Staatsanwaltschaft. Es handele sich um ein Vergehen von „außergewöhnlicher Schwere“. Französische Medien sprachen von einer „Rekordstrafe“. Anwälte von UBS kündigten Berufung gegen das Urteil an. Die Anklage warf der UBS Geldwäsche im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung sowie illegale Anwerbung von Kunden vor.