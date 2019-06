Paris In Paris soll der Autoverkehr bei schlechter Luft künftig schneller und umfassender eingeschränkt werden. Die Fahrzeugbestimmungen werden strenger, erklärte Frankreichs Umweltminister François de Rugy am Dienstag. So dürfen Diesel mit Baujahr vor 2010 und Benzinfahrzeuge vor 2005 im Ballungsraum Paris nicht mehr fahren, wenn die Grenzwerte überschritten werden.

Bisher entschied die Polizei-Präfektur.