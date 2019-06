Nutella: Streik in Fabrik beendet

Paris Nach gut einer Woche ist der Streik in der weltweit größten Nutella-Fa­brik in Frankreich beendet. Seit dem frühen Morgen werde im Werk in Villers-Ecalles in der Normandie wieder normal gearbeitet, teilte Ferrero am Mittwoch mit. Auch die Blockade des Geländes sei aufgehoben. Auf Verbraucher in Deutschland hat der Arbeitskampf keine Auswirkungen, da in dem französischen Werk nicht für den deutschen Markt produziert wird, erklärte ein Sprecher.