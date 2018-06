Paris /Oldenburg /Göttingen Für seine „bahnbrechenden Innovationen“ auf dem Gebiet der Magnetresonanztomographie (MRT) hat der gebürtige Oldenburger und Göttinger Biophysiker Jens Frahm den Europäischen Erfinderpreis 2018 in der Kategorie „Forschung“ erhalten. Der Wissenschaftler nahm die Auszeichnung am Donnerstag in Paris entgegen.

Die vom Europäischen Patentamt (EPA) vergebene Auszeichnung gilt als einer der wichtigsten Innovations-Preise. Frahms Arbeit habe dazu beigetragen, dass Vorgänge im Inneren des menschlichen Körpers heute in Echtzeit sichtbar gemacht werden können, heißt es in einer Mitteilung. Das MRT ist damit eines der wichtigsten bildgebenden Verfahren in der medizinischen Diagnostik geworden. Frahm arbeitet am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen. Seine wahre Leidenschaft gilt dem Basketball. Frahm ist nicht nur begeisterter Zuschauer. Wann immer möglich, geht der 67-Jährige mit Ehrgeiz und Engagement auch selbst auf Korbjagd.

Seine großen Erfolge hat er allerdings nicht im Sport, sondern im Beruf erzielt und sich dabei um Millionen Patienten verdient gemacht: Sie müssen heute nicht mehr so wie früher scheinbar endlos in den engen und lauten Röhren von Magnet-Resonanz-Tomographen liegen. Dank der von Frahm stets weiterentwickelten Erfindung, der sogenannten Flash-Technologie, dauert die Untersuchung in diesen medizinischen High-Tech-Diagnosegeräten nur noch Sekunden oder Minuten.

Mit dem Verfahren, das weltweit jährlich rund 100 Millionen Mal genutzt wird, lassen sich beliebige Vorgänge im Körper in hochauflösenden dreidimensionalen Bildern direkt beobachten.

Groß war die Freude über die Auszeichnung am Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie. „Wir jubeln und feiern hier, was das Zeug hält“, sagte Frahms persönliche Mitarbeiterin Sylke Walbrecht. Frahms Institut zitierte ihn mit den Worten: „Der Europäische Erfinderpreis ist eine große Ehre und eine wundervolle Anerkennung der innovativen Arbeit unseres ganzen Forschungsteams. Ich bin herzlich den vielen fantastischen Mitarbeitern dankbar, die über die Jahre daran gemeinsam gewirkt haben.“

Niedersachsens Minister für Wissenschaft und Kultur, Björn Thümler (CDU), sagte: „Die Auszeichnung mit dem Europäischen Erfinderpreis ist ein herausragender Erfolg, zu dem ich Prof. Jens Frahm ganz herzlich gratuliere.“ Seine Forschungen hätten „zu bahnbrechenden Fortschritten im Bereich bildgebender Diagnostik beigetragen“.