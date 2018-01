Bockhorn

Tödliches Unglück In Bockhorn „Ich will wissen, was passiert ist“

Sandra Lueken trauert um ihren verunglückten Sohn Marcel. Die Mutter will endlich Klarheit darüber, was genau sich in der Nacht, in der ihr Kind in den Tod stürzte, abgespielt hat. Doch die Ermittlungen sind abgeschlossen.