Renault kämpft ums Überleben

Paris Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire sieht den Autohersteller Renault in einer schweren Krise. „Renault kämpft um sein Überleben“, sagte Le Maire der Zeitung „Le Figaro“. Der Konzern habe ein staatlich garantiertes Darlehen von fünf Milliarden Euro beantragt, so der Minister. Er will Bedingungen stellen.

