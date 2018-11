Ermittler halten Ghosn weiter fest

Paris /Tokio Nach seiner Verhaftung in Japan wegen einer vermuteten Finanzaffäre soll der Renault-Nissan-Chef Carlos Ghosn zunächst für zehn weitere Tage festgehalten werden. Das entschied ein Bezirksgericht in Tokio am Mittwoch. Auch sein mutmaßlicher Komplize, der ebenfalls verhaftete Nissan-Direktor Greg Kelly, dürfe zunächst weiter in Haft gehalten werden.

In Frankreich gibt es unterdessen Sorge um den Bestand des riesigen Auto-Bündnisses: „Ohne Carlos Ghosn: Allianz Renault-Nissan in Gefahr“, titelte die Hauptstadtzeitung „Le Parisien“.

Vor diesem Hintergrund kündigte der französische Wirtschafts- und Finanzminister Bruno Le Maire ein Treffen mit dem japanischen Wirtschaftsminister Hiroshige Seko am Donnerstag in Paris an. Beide Ressortchefs hatten sich bereits vorher demonstrativ hinter die Allianz gestellt. Diese ist laut Le Maire unabdingbar, um Zukunftsherausforderungen wie Elektroautos und autonome Fahrzeuge zu meistern.

Ghosn und Kelly waren am Montag wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Börsenauflagen verhaftet worden.