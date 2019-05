Pattensen Der seit 2018 in vollem Umfang auch für die Zeitungszusteller geltende Mindestlohn belastet die Medienhäuser nach Darstellung der Zeitungsverleger immer mehr. Die Logistikkosten der Verlage seien dadurch dramatisch gestiegen, sagte der Vorsitzende des Verbandes Nordwestdeutscher Zeitungsverlage (VNZV), Ewald Dobler, am Dienstag in Pattensen (Region Hannover). So sei der Ruf nach staatlichen Subventionen inzwischen Realität geworden.

Der Politik gab Dobler eine Mitschuld an der schwierigen Lage: „Die Bedrohung der wirtschaftlichen Existenz einer Branche ist im Kern durch staatliches Handeln heraufbeschworen worden“, sagte er bei der Jahreshauptversammlung des VNZV. Die Zeitungszustellung habe sich in Deutschland aufgrund der Umstellung von Stück- auf Stundenlohn innerhalb weniger Jahre um 300 Millionen Euro verteuert.

Dobler wurde in Pattensen für weitere zwei Jahre in seinem Amt als VNZV-Vorsitzender bestätigt. Der Verleger der „Alfelder Zeitung“ führt den Verband seit 2011. Der VNZV vertritt die Interessen von 45 Zeitungstiteln.

Seit Jahren haben die Verlage mit einer sinkenden Zeitungsauflage zu kämpfen. Im ersten Quartal 2019 gab es für die niedersächsischen Tageszeitungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Rückgang der verkauften Auflage um 2,9 Prozent auf rund 1,2 Millionen Exemplare.

Die Zeitungsbranche stehe in einem „knallharten Wettbewerb mit anderen und vor allem den sozialen Medien“, sagte Dobler. „Die digitale Transformation unserer Produkte duldet keinen Aufschub.“ Die finanziellen Spielräume für neue Investitionen würden aber immer kleiner.