Air China will Entschädigung

Peking Die Fluggesellschaften Air China und China Southern Airlines fordern für den Einsatzstopp von Maschinen der Modellreihe 737 Max eine Entschädigung vom US-Hersteller Boeing. Sie teilten ihre Forderung am Mittwoch mit. Die dritte große staatliche Fluggesellschaft in China, China Eastern Airlines, hatte einen ähnlichen Antrag im April bekanntgegeben. Die Volksrepublik war einer der ersten Staaten weltweit, die im März den Einsatz von 737 Max verbot. Vorausgegangen waren zwei verheerende Abstürze in Indonesien und Äthiopien mit 346 Toten.