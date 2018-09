China: Milliarden für Afrika

Peking China will die Wirtschaft in Afrika mit Investitionen, zinsfreien Krediten und anderen Hilfen im Umfang von 60 Milliarden Dollar (52 Milliarden Euro) voranbringen. Das kündigte Präsident Xi Jinping am Montag bei der Eröffnung des Forums zur afrikanisch-chinesischen Kooperation an, zu dem etliche afrikanische Staats- und Regierungschefs nach Peking gekommen sind.

Vorgesehen seien 15 Milliarden Dollar für Zuschüsse, zinsfreie Kredite und Kredite zu günstigeren Zinsen als marktüblich, sagte Xi. Weitere 20 Milliarden seien für Kreditlinien, zehn Milliarden für Entwicklungsfinanzierung und fünf Milliarden für Importe aus Afrika gedacht. Zudem würden chinesische Unternehmen ermutigt, mindestens zehn Milliarden Dollar über die nächsten drei Jahre in Afrika zu investieren.

Schon seit einigen Jahren hat China einen Investitionsschwerpunkt auf Afrika gelegt. Als ein Hintergrund gelten die großen Rohstoffvorkommen des Kontinents.