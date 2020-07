Chinesen kaufen mehr Neuwagen

Peking Der chinesische Automarkt setzt seine Erholung vom Corona-Einbruch fort. Der Absatz stieg im Juni im Vergleich zum Vorjahresmonat um rund 11 Prozent auf 2,28 Millionen Fahrzeuge, wie der Herstellerverband CAAM am Donnerstag in Peking mitteilte. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus demnach bei 4 Prozent. Für die Monate Januar bis Juni insgesamt allerdings schlägt coronabedingt noch ein Absatzminus von 17 Prozent auf 10,2 Millionen Fahrzeuge zu Buche.