Chinesen lieben Autos

Peking Der Aufschwung auf dem für deutsche Autobauer so wichtigen chinesischen Automarkt hält weiter an. Im vergangenen Monat stieg der Absatz von Fahrzeugen an die Händler nach vorläufigen Daten im Jahresvergleich um 11,1 Prozent, teilte der Herstellerverband CAAM am Freitag in Peking mit. Damit bleibt der Markt wie in den Vormonaten auf starkem Wachstumskurs. Davon profitieren in starkem Maße auch deutsche Hersteller, voran VW.