Corona-Virus: „Geringes Risiko für Deutschland“

Peking Die Zahl der Toten durch die neuartige Lungenkrankheit in China ist sprunghaft auf 17 gestiegen. Mit gut 150 Nachweisen binnen eines Tages nahm auch die Zahl erfasster Virus-Infektionen stark zu. Bis zum Abend (Ortszeit) waren 544 nachweislich mit dem Coronavirus Erkrankte erfasst. Erstmals wurde ein Fall in den USA gemeldet. Der betroffene Mann war nach einer Reise in die chinesische Stadt Wuhan am 15. Januar in die Westküstenmetropole Seattle zurückgekehrt. Nach Einschätzung der Bundesregierung bedeutet die Ausbreitung der neuen Lungenkrankheit nur ein „sehr geringes“ Gesundheitsrisiko für die Menschen in Deutschland. Einen Faktencheck lesen Sie auf...