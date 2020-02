Peking /Frankfurt /Oldenburg Mancher Anleger schaut sorgenvoll nach Fernost: Im Schatten des Coronavirus sind speziell die Börsen in China und weiteren Teilen Asiens schwer unter Druck geraten. In Deutschland und in den USA gab es dagegen zum Wochenbeginn eine Stabilisierung – und später am Montag sogar deutlich steigende Kurse, nach mehreren schwachen Handelstagen.

Hintergrund der Sorgen: Längst sind viele deutsche Anleger in Asien engagiert. Das geht über Investmentfonds oder auch über den Erwerb einzelner Aktien an der Börse.

Klar ist: In China scheint bei der Krise um das Coronavirus der Höhepunkt noch nicht erreicht zu sein: Die Infektionen und Todesfälle steigen weiter.

An Chinas Börsen wurde nach der virusbedingt verlängerten Feiertagspause (seit 23. Januar) am Montag wieder gehandelt. Und es gab den erwarteten deutlichen Kursrutsch mit den größten Verlusten seit Jahren.

Die Shanghaier Börse meldete am Montag einen Kursrutsch um 7,7 Prozent und verlor damit innerhalb eines Handelstages 2,8 Billionen Yuan an Wert, umgerechnet etwa 360 Milliarden Euro. Der zweite Aktienmarkt des Landes im südchinesischen Shenzhen brach um 8,45 Prozent ein, was einen Verlust von zwei Billionen Yuan (260 Milliarden Euro) bedeutete.

Um Panik zu verhindern, hatte Chinas Regierung vorher noch demonstrativ versucht, das Finanzsystem zu stärken und die Auswirkungen der Epidemie abzufedern – unter anderem mit einer ungewöhnlich hohen Geldspritze. Die Zentralbank stellte den Geschäftsbanken 1,2 Billionen Yuan (rund 156 Milliarden Euro) Liquidität zur Verfügung. Es fielen aber nicht nur die Aktienkurse, sondern auch die chinesische Währung: Der Yuan-Kurs sank gegenüber dem Dollar um 1,5 Prozent.

„Zwar scheint sich die Sterblichkeitsrate durch das Virus nach chinesischen und internationalen Daten einigermaßen in Grenzen zu halten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen greifen jedoch – wenn auch wahrscheinlich nur vorübergehend – aufgrund von Produktionsrückgängen in China immer mehr um sich“, stellte Anlagestratege John Vail von Nikko Asset Management fest.

Klar ist: Diese Produktionsausfälle erreichen irgendwann die Bilanzen der Unternehmen.

Vor diesem Hintergrund fiel die Bilanz an vielen Börsen Montag ganz gut aus: In den USA lagen die Indizes am frühen Abend deutlich im Plus. Der deutsche Dax beendete den Handel 0,49 Prozent höher bei 13 045,19 Punkten.

Adrian Petrauschke, stellvertretender Direktor des Bereiches „Private Banking“ bei der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), meinte: „Nach aktuellen Aussagen der medizinischen Fachexperten zum Coronavirus gehen wir im Hinblick auf die Auswirkungen auf die Finanzmärkte davon aus, dass der aktuell zu sehende Rückgang bei den Aktienkursen in China temporärer Natur sein sollte.“ Und daher: „Die Auswirkungen, die wir auch in den Kursrückgängen des DAX in den vergangenen Tagen gesehen haben, sollten begrenzt sein.“