Marke VW: Mehr Absatz in China

Peking /Hannover Dank einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach Stadtgeländewagen (SUV) hat Volkswagen im vergangenen Jahr in China trotz der allgemeinen Marktschwäche im Land zugelegt. Insgesamt wurden von der Marke Volkswagen inklusive der neuen Billigmarke Jetta 3,16 Millionen Fahrzeuge und damit 1,7 Prozent mehr als im Vorjahr ausgeliefert, teilte der Dax-Konzern am Freitag in Peking mit.