Peking Chinas Wirtschaftswachstum ist auf den nie­drigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten gefallen. Vor dem Hintergrund des Handelskrieges mit den USA und hausgemachter Probleme legte die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt im vergangenen Jahr nur noch um 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt am Montag in Peking mitteilte.

Auch deutsche Firmen müssen sich auf schwierigere Zeiten in China einstellen. Auch aus dem Nordwesten haben viele Firmen Werke, Partnerfirmen oder Kunden in China.

Der Rückgang verschärfte sich zum Jahresende, hieß es. Das Wachstum fiel im vierten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sogar auf nur noch 6,4 Prozent – ähnlich niedrig wie zuletzt 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Die Exporte schrumpften im Dezember um 4,4 Prozent.

Die Aussichten für das angelaufene Jahr sind damit ungünstig. Die Weltbank und Experten rechnen damit, dass das Wachstum unter 6,5 Prozent fallen wird. Wie weit – das hängt davon ab, ob die Handelsspannungen mit den USA eskalieren oder eine Einigung gefunden werden kann.

„Der Handelskrieg macht sich derzeit vor allem in einer wachsenden Unsicherheit bemerkbar“, sagte Max Zenglein, Leiter des Programms Wirtschaft beim China-Institut Merics. Schwächelnde Exporte und Zurückhaltung bei Investitionen wirkten sich bereits auf das Wachstum aus: „Richtig ernst dürfte es aber erst werden, wenn es bis März keine Lösung gibt und es zu weiteren Zollerhöhungen kommt.“ Die USA haben China für eine Lösung eine Frist bis 1. März gesetzt.

Klar ist: Chinas Wachstum liegt immer noch – etwa im Vergleich zu europäischen Vergleichswerten – auf sehr hohem Niveau. Jedoch: Chinas Wachstum ist so langsam wie seit 1990 nicht mehr. Es lag 2018 noch knapp über dem amtlichen Ziel von 6,5 Prozent, fiel aber von 6,8 Prozent im Vorjahr. So ist die Regierung „besorgt“, wie informierte Kreise berichteten, die von höchster Stelle unterrichtet wurden. „Es sind Stimulusmaßnahmen geplant.“ Angekündigt wurden weitere Neuinvestitionen in die Infrastruktur sowie Steuererleichterungen für Haushalte und Unternehmen.

Gleichwohl: Im neuen Jahr sollen möglicherweise nur noch 6,0 bis 6,5 Prozent als Wachstumsziel vorgegeben werden.

Nicht nur der Handelskrieg bremst die Wirtschaft. Experten verweisen auch auf den Kampf gegen das ausufernde Kreditwachstum und andere Faktoren. „Die Stimmungslage im Land hat sich grundsätzlich verändert“, sagt Merics-Ökonom Zenglein. Das mache sich sowohl in einer größeren Zurückhaltung aufseiten der Konsumenten als auch aufseiten privater Unternehmen bemerkbar, die weniger investierten.

Ein Rückgang des Wachstums in China gehört nach einem Bericht des Weltwirtschaftsforums (WEF) zu den größten wirtschaftlichen Risiken in diesem Jahr. China hat als Schwellenland großen Wachstumsbedarf – es müssen weitere Arbeitsplätze her.