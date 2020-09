Autoindustrie: Keine neuen Verbrenner mehr ab dem Jahr 2035?

Peking /München Der Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, und CSU-Chef Markus Söder wollen ein Zulassungsverbot für Autos mit Verbrennungsmotoren ab 2035. „Kalifornien hat es vorgemacht“, sagte Messner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Ein Verbot von Neuzulassungen für Diesel und Benziner ab 2035 halte ich für eine gute Idee.“

Vorbild Kalifornien

CSU-Chef Markus Söder sagte auf dem Parteitag seiner Partei: „Ich bin sehr dafür, dass wir uns ein Enddatum setzen, ab dem Zeitpunkt, an dem fossile Verbrenner mit fossilen Kraftstoffen nicht mehr neu zugelassen werden können.“ Und weiter: „Das, wie es in Kalifornien gewesen ist, erscheint mir ein sehr gutes Datum dafür zu sein.“ Der bevölkerungsreichste US-Bundesstaat will Autoabgase drastisch reduzieren und ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen erlauben.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat sich indes dagegen ausgesprochen, einen Termin für das Verbot von Fahrzeugen mit Verbrennermotoren für fossile Kraftstoffe festzulegen. „Dieses Jahrzehnt wird den Durchbruch für die Elektromobilität bringen, das steht fest“, sagte der SPD-Politiker der „Süddeutschen Zeitung“ (Montagausgabe). „Wie schnell in den Folgejahren ein Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren möglich ist, hängt aber von den Rahmenbedingungen ab.“

E-Autos Stars auf Messe

Dass der Wandel weg vom Verbrenner in vollem Gange ist, zeigte sich am Wochenende auf der „Auto China 2020“ in Peking, der ersten großen internationalen Automesse seit Ausbruch der Corona-Pandemie. Elektroautos waren die Stars der Messe in China. In fünf Jahren soll in China ein Viertel der verkauften Autos elektrisch fahren – rund vier Millionen im Jahr.

Doch wo stehen die deutschen Autobauer? Auf dem größten Markt für E-Fahrzeuge der Welt in China können sie bisher nicht wirklich mithalten, bemängelten Kritiker. „Was Elektromobilität angeht, muss man sagen, fahren sie fast gar nicht mit“, sagte der deutsche Unternehmensberater Peter Hage von der Districom Group. Insgesamt hätten deutsche Hersteller in China „bisher sehr wenige Modelle wirklich im Vertrieb“.