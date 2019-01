Peking Gute Nachrichten im Handelsstreit: Amerikanische und chinesische Unterhändler werden am Montag in Peking zu direkten Gesprächen über eine Beilegung des Konflikts zusammenkommen. Das chinesische Wirtschaftsministerium teilte am Freitag mit, die US-Delegation werde vom stellvertretenden Handelsbeauftragten Jeffrey Gerrish geleitet, machte aber keine Angaben zur Agenda der Verhandlungen. Im Dezember hatte Peking erklärt, die Gespräche sollten sich zunächst auf Agrarprodukte, Energie und Autos konzentrieren.

Zusätzlich zu den Spannungen wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Strafzölle auf viele chinesische Waren werden die Beziehungen von der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada belastet, die auf amerikanische Initiative erfolgte, weil US-Behörden sie verdächtigen, Sanktionen gegen den Iran ignoriert zu haben.

Auf die US-Strafzölle hatte Peking mit entsprechenden Gegenmaßnahmen reagiert. Der amerikanisch-chinesische Handelsstreit wird als Gefährdung für das globale Wirtschaftswachstum angesehen. Im Dezember hatten Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping vereinbart, die gegenseitigen Zollerhöhungen für 90 Tage auszusetzen. In dieser Zeit soll eine Lösung des Streits gefunden oder eingeleitet werden. Im Prinzip geht es also um einen Kompromiss.

Die Hoffnung auf einen Durchbruch im US-chinesischen Handelsstreit gab den Börsen am Freitag Auftrieb. Der Streit belastet die Märkte seit Monaten. Die Börsen haben sich bereits weit von den Rekordhochs entfernt.