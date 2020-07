VW in China mit optimistischer Prognose

Peking Seit in China die Corona-Krise weitgehend unter Kontrolle ist, blickt Volkswagen zuversichtlich auf seinen wichtigsten Absatzmarkt. „Alle unsere Marken schlagen sich ziemlich gut“, sagte Stephan Wöllenstein, Chef von VW in China, am Freitag. Er gehe davon aus, dass die VW-Gruppe in der zweiten Jahreshälfte wieder ähnlich abschneiden werde wie im zweiten Halbjahr 2019. Nachdem die Verkäufe im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 35 Prozent abgesackt waren, lag das Minus Ende des ersten Halbjahres noch bei 17 Prozent.