VW investiert zwei Milliarden in China

Peking Mit geplanten Beteiligungen im Wert von mehr als zwei Milliarden Euro will Volkswagen sein Engagement bei Elektroautos in China weiter ausbauen. Der Wolfsburger Konzern teilte am Freitag mit, dass eine Absichtserklärung unterzeichnet wurde, wonach der Anteil am chinesischen Elektroauto Joint Venture JAC Volkswagen über eine Kapitalerhöhung von 50 Prozent auf 75 aufgestockt werden soll.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen