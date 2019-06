Peking Der Handelskrieg verdunkelt die Aussichten für Chinas Exportwirtschaft. Trotz einer unerwarteten Erholung der Ausfuhren im Mai rechnen Experten mit einem Rückgang für das gesamte Jahr. Nach Angaben des Zolls vom Montag legten die Exporte im Mai in US-Dollar berechnet leicht um 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat zu, obwohl Experten wieder einen deutlichen Rückgang erwartet hatten. Die Importe fielen um 8,5 Prozent, etwa doppelt so stark wie vorhergesagt. Chinas Handelsüberschuss stieg damit auf 41,6 Milliarden US-Dollar. Der leichte Zuwachs der Ausfuhren im Mai wurde damit erklärt, dass die starke Abwertung der chinesischen Währung gegenüber dem US-Dollar Spuren hinterlassen haben könnte. In dem Handelskrieg zwischen den beiden größten Volkswirtschaften fielen die chinesischen Ausfuhren in die USA im Mai aber um 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.