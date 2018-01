Playmobil erfolgreich auf Geisterjagd

Das Lizenzgeschäft mit Spielfiguren aus beliebten Kinofilmen und der digitale Ausbau halten den Playmobil-Hersteller Brandstätter auf Wachstumskurs. Mit der Marke Playmobil erzielte das fränkische Unternehmen 2017 weltweit einen Umsatz von 679 Millionen Euro – ein Plus von elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der gesamte Umsatz lag bei 741 Millionen Euro, teilte die Brandstätter-Gruppe am Montag kurz vor der Spielwarenmesse in Nürnberg mit. Angaben zum Ergebnis wurden nicht gemacht. 2017 sei es gelungen, Playmobil breiter und digitaler aufzustellen, sagte Vorstand Steffen Höpfner. Impulsgeber seien dabei Lizenzprodukte aus dem Actionfilm-Klassiker „Ghostbusters“ (Bild) und der Animationsfilm-Reihe „Drachenzähmen leicht gemacht“ gewesen.dpa-BILD: