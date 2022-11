Ehrung im NWZ-Medienhaus: Hüppe, Cewe und Rügenwalder beim „Preis für Innovative Ausbildung“ vorn

Im Nordwesten Und der Gewinner ist ....Hüppe! Das Bad Zwischenahner Unternehmen, ein Spezialist für Badezimmer-Ausstattung, wurde jetzt mit dem 1. Platz beim Wettbewerb „Preis für Innovative Ausbildung“ (PIA) 2022 der Nordwest Mediengruppe ausgezeichnet. In der Bewerbung ging es darum, dass eigene Auszubildende sich aktiv in die Suche des nächsten Jahrgangs einschalten und in ihrem eigenen Bekanntenkreis mit der Suche beginnen. Der 2. Preis ging an Cewe. Der Oldenburger Foto- und Onlinedruckspezialist punktete mit der festen Verankerung eines jeweils von den Jugendlichen selbst ausgesuchten Nachhaltigkeitsprojektes in der Berufsausbildung. Auch der 3. Preis ging an ein sehr bekanntes Unternehmen aus der Region: Rügenwalder aus Bad Zwischenahn: Der Spezialist für Wurst und fleischlose Produkte ermöglicht seinen Auszubildenden, selbst einen Shop auszubauen und zu betreiben. Dort kann man in Bad Zwischenahn Produkte erwerben, die sonst wegen kleiner Fehler aussortiert würden – auch ein Beitrag zur Nachhaltigkeit!

Die PIA-Preisträger 2022 Sie haben ausgezeichnete Ideen für die Ausbildung

Die Ehrung der Sieger fand in feierlichem Rahmen in der Zentrale der Nordwest Mediengruppe in Oldenburg-Etzhorn statt. 21 Unternehmen hatten sich an PIA 22 beteiligt. Der Wettbewerb, längst etabliert als eine regionale Ideenplattform für kreative Ausbildung, fand bereits zum 13. Mal statt.

Auf dem Bild von links nach rechts: Joanna Jürgens (Cewe), Michelle Oltmanns (Hüppe) und Johanna Dicke (Rügenwalder).

BILD: