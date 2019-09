Porsche startet Taycan-Produktion

Der Sportwagenbauer Porsche hat am Montag die neue Fertigung für seinen Elektrosportwagen Taycan in Betrieb genommen. Dabei waren unter anderen Porsche-Vorstandschef Oliver Blume und Aufsichtsratsvorsitzender Wolfgang Porsche. Gut 700 Mio. Euro hat der Autobauer in seinem Stammwerk mitten in Stuttgart-Zuffenhausen investiert. Neben einer Montage wurde auch eine neue Lackiererei gebaut. 1500 Mitarbeiter wurden eingestellt – darunter auch 88, die von VW Emden gewechselt waren.DPA-BILD: