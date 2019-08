Projekt Durchblick: Jury trifft Entscheidungen

Intensive Diskussionen um Punkte und Wertungen gab es am Mittwoch im NWZ-Medienhaus in Oldenburg: Dort trafen sich fachkundige Jury-Mitglieder, um über die Preisträger 2018/2019 im Projekt „Durchblick -– Jugend und Wirtschaft im Nordwesten“ zu befinden. Eine Entscheidung, die den Juroren angesichts der Fülle gelungener, thematisch interessanter Arbeiten nicht leicht fiel – aber letztendlich einvernehmlich getroffen wurde. Die Ergebnisse bleiben geheim bis zur feierlichen Preisverleihung, die für den 26. August in Vorbereitung ist. In die Endrunde kamen alle Arbeiten, die Dr. Silke Dreger vom Aachener IZOP-Institut formal gecheckt und als zur Spitzengruppe gehörig ausgemacht hatte. IZOP begleitet das maßgeblich von der Landessparkasse zu Oldenburg unterstützte Zeitungsprojekt wissenschaftlich. Zur Jury zählten Ludger Wester, stv. Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer, Tanja-Vera Asmussen (Vorstand LzO) sowie Gaby Schneider-Schelling, stv. Chefredakteurin der NWZ (im Bild v.l.n.r.). BILD: