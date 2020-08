Portal „nordwest-Prospekte“ Der Nwz: Neue Ära für beliebte Werbe-Infos

Oldenburg Viele Schnäppchenjäger haben es längst gemerkt: Prospekte, die man aus seiner gedruckten NWZ oder aus den Wochenblättern kennt – die findet man seit Kurzem auch digital. So stößt man etwa auf nwzonline.de auf „Slider“ – kleine Bereiche, auf denen man digitale Prospekte auswählen kann.

Und das kommt gut an. „Die Leute lieben das Stöbern in Prospekten, die spannende Suche nach Angeboten“, weiß Marc Del Din, der Leiter für Online und Mobil der NWZ, aus eigener Erfahrung.

Der Zugang Auf „Nordwest-Prospekte“ stößt man beim Stöbern in diversen Kanälen der NWZ-Gruppe (z.B. nwzonline.de), im E-Paper und gezielt unter: www.nordwest-prospekte.de

Er berichtet: Im April sei das eigene NWZ-Portal „Nordwest-Prospekte“ auf einer bewährten technischen Plattform-Basis mit Software des marktführenden Anbieters Offerista (Dresden) eröffnet worden. „Das wird sehr gut angenommen. Wir sind extrem positiv überrascht“, freut sich Del Din über den deutlich spürbaren „Stöber-Effekt“ – und eine schon sechsstellige Zahl von Klicks pro Monat.

• Worum es geht

Das bewährte Werbe-Format der Beilagen (Prospekte) werde in eine neue technologische Ära verlängert, ins Digitale, sagt Del Din. Konkret heißt das: Entweder wird der klassische Werbe-Prospekt, der auch in der Zeitung erscheint, zusätzlich digitalisiert und in diversen Verlagsportalen sichtbar. Oder der Prospekt werde ausschließlich für die digitale Verwendung produziert. „Die herkömmlichen, bei den Werbe-Kunden und Lesern beliebten Prospekte in der gedruckten Zeitung werden aber auf keinen Fall überflüssig“, betont Oliver Weise, Key Account Manager und Leitung Service Geschäftskunden. „Das Haptische bleibt wichtig.“

• der Mehrwert

Für die Werbe-Kunden eröffnen sich neue Möglichkeiten, erläutert Weise. Die Werbekunden können eine Auswertung dazu bekommen, wie intensiv der digitale Prospekt genutzt wurde – ein Mehrwert gegenüber den gedruckten Prospekten. Und: „Kunden können genau definieren, wie lange ihre Prospekte online stehen“, erläutert Marc Del Din, der das Portalmanagement bei der NWZ leitet. Unterm Strich seien die Kosten niedrig. Es reiche, digitale Prospekte anzuliefern – als PDF, quasi per Mausklick.

Die Konsumenten können die beliebten Inhalte der Prospekte jetzt anschauen, wo immer sie wollen, auf diversen Endgeräten und Kanälen der NWZ-Gruppe (wie nwz-online.de oder nordwest-sonntagsblatt.de), auch im E-Paper. Absehbar sind Links direkt zum Bestellen bzw. zum nahen Geschäft. Generell werden nähere Infos zu den Händlern möglich gemacht (wie Öffnungszeiten, Filialen). Die Technik gilt insgesamt auch als Basis für das „standortbasierte Marketing“, spricht Marc Del Din weitere Perspektiven an.

• der regionale Ansatz

Die NWZ ist mit „Nordwest-Prospekte“ nicht der erste am Markt. Bundesweit sind mehrere Anbieter im Geschäft. Allerdings: Dort dominieren deutschlandweit tätige Ketten wie die Discounter. Anbieter aus dem Nordwesten, Oldenburger Land und Ostfriesland, gehen da leicht unter. „Bei „Nordwest-Prospekte“ dagegen „stehen unsere regionalen Händler vorn“, betont Projektmanager Rasim Aslan, der das Portal „Nordwest-Prospekte“ mit Kunden vorantreibt. Prospekte von bundesweiten Playern findet man auch – aber tendenziell eher weiter hinten.

• Eine Kundenmeinung

Björn Trüper, Leitung Marketing beim regional stark verbreiteten Elektronik-Händler expert Bening, sagt: „Mit dem neuen Portal „Nordwest-Prospekte“ hat die NWZ ein regionales Prospekt-Portal geschaffen, mit dem für unser Unternehmen eine hohe Anzahl von Kundenkontakten erzeugt werden. Dazu werden unsere Prospekte in einer für uns total spannenden online-affinen Zielgruppe ausgespielt.“

Trüper: „Darüber hinaus erfährt unser Unternehmen durch ein ausführliches Reporting viel in puncto Verweildauer, Öffnungsrate, Nutzungsverhalten etc. der einzelnen User. Wir sind begeistert!“