Puttgarden-Fähre nur was für Autofahrer

Diese Motiv kennen viele Skandinavien-Reisende: Ein Fährschiff der Reederei „Scandlines“ nähert sich dem Fähranleger auf der Ostseeinsel Fehmarn. Von dort geht es hinüber nach Dänemark. Dies ist nun insbesondere für Autofahrer interessant. Denn an der Anschluss-Bahnstrecke Richtung Kopenhagen laufen Bauarbeiten. Die sonst so bequemen IC-Bahnverbindungen zwischen Hamburg und Kopenhagen nehmen ab 15. Dezember den Umweg über Flensburg. Ein Ende ist nicht absehbar. Die Bauarbeiten in Dänemark stehen im Zusammenhang mit dem geplanten Ostseetunnel. Archiv-BILD: