Land fördert Messspezialist Trios

Rastede Einen Förderbescheid des Landes Niedersachsen über 1,924 Millionen Euro hat Wirtschaftsminister Bernd Althusmann am Mittwoch an das Rasteder Unternehmen „Trios Mess- und Datentechnik“ übergeben. Der Betrieb fertigt und vertreibt Messgeräte für die Umwelt- und Wasserüberwachung. Trios plant, das Geld in umfangreiche Betriebserweiterungen zu investieren. Die Fördermittel stammen aus der Gemeinschaftsausgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur sowie aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung.