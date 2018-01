Rastede /Nordenham /Hamburg Im ganzen Norden sind am Mittwoch Zehntausende Metallarbeiter auf die Straße gegangen und haben für die Forderungen ihrer Gewerkschaft im laufenden Tarifstreit demonstriert. Die IG Metall Küste bezifferte die Zahl der warnstreikenden Arbeitnehmer auf 43 700 aus 150 Betrieben. Beim „Küstenaktionstag“ gab es an 16 Standorten Demonstrationen, Kundgebungen und Protestaktionen vor Betrieben wie Daimler und Airbus in Bremen oder der Meyer Werft in Papenburg.

Schwerpunkte im Oldenburger Land waren Rastede und Nordenham. In Rastede gingen nach Angaben der Gewerkschaft 1500 Beschäftigte von 14 Unternehmen auf die Straße. Die Beteiligung sei so groß gewesen wie nie, sagte Martina Bruse (IG Metall). Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz sagte Rainer Bosse, Betriebsratsvorsitzender von Brötje Heizung: „Ohne ein vernünftiges Angebot könnt ihr eure Kessel bald selbst zusammenbasteln.“

In Nordenham nahmen etwa 600 Beschäftigte an einem Demonstrationszug teil, der über 4,4 Kilometer vom Werk von Premium Aerotec mit Stationen bei weiteren Industriebetrieben bis zum Marktplatz führte.

Der Arbeitgeberverband Nordmetall bezeichnete den Aktionstag und die angedrohten 24-Stunden-Streiks als überflüssige Verschärfung des Tarifkonflikts. „Wer vernünftige Verhandlungen führen will, sollte die Gesprächsatmosphäre nicht unnötig belasten“, sagte Nordmetall-Präsident Thomas Lambusch.

Die IG Metall fordert eine Entgelterhöhung von sechs Prozent und einen Anspruch auf die zeitweise Reduzierung der Arbeitszeit auf bis zu 28 Stunden pro Woche, teilweise mit Lohnausgleich.