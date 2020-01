Büfa übernimmt Unternehmen in Großbritannien

Rastede /Oldenburg Die Oldenburger Büfa-Gruppe expandiert in Großbritannien: Die zu dem Chemieunternehmen gehörende Büfa Composite System, ein Anbieter von Reaktionsharz-Spezialitäten und Komplettlösungen aus Rastede, übernimmt zum 3. März die britische AOC (UK) Ltd.. Das im südostenglischen Manningtree ansässige Unternehmen ist ein Hersteller und Zulieferer von Reaktionsharzen. Wie Büfa am Dienstag mitteilte, firmiert das britische Unternehmen künftig unter Büfa Composites UK. Zum Kaufpreis machte Büfa keine Angaben. „Hier gehen zwei starke Partner zusammen, die sich gegenseitig ergänzen“, sagte Büfa-Geschäftsführer Felix Thalmann.