Studie zu Stress und Burnout

Rastede „Stress, Depression und Burnout“ – dazu bietet die VR-Stiftung der Volks- und Raiffeisenbanken in Norddeutschland am 7. Februar 2019 im Akademiehotel Rastede eine öffentliche Informationsveranstaltung an (18 Uhr). Es gelte, rechtzeitig gegenzusteuern und Wege aufzuzeigen, diesem Spannungsfeld vorbeugend entgegen zu treten.

Die Stiftung habe sich dieses Themas aktiv angenommen und eine Langzeitstudie gefördert. Deren Handlungsempfehlungen würden in Zusammenarbeit mit der AOK Oldenburg und weiteren Projektpartnern vorgestellt. Priv. Dozent Dr. Helge Müller (Uni Bonn) werde eingangs über die Ursachen- und Wirkungszusammenhänge des Krankheitsbildes Burnout referieren. Dann werde er mit Silvia Braumandl die Ergebnisse der durch ihn initiierten Studie „Natur statt Medikamente“ vorstellen (1000 Teilnehmer). Zwei Firmenvertreter sollen das Programm abrunden. Anmeldung online unter