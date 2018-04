Wechsel an Spitze von August Brötje

Rastede Führungswechsel beim Rasteder Heizungstechnik-Spezialisten August Brötje GmbH: Der langjährige Geschäftsführer Sten Daugaard-Hansen verlässt das zur BDR Thermea Group gehörende Unternehmen auf eigenen Wunsch, wie Brötje am Donnerstag mitteilte. Seine Nachfolge tritt ab August 2018 Heinz-Werner Schmidt an. Schmidt ist derzeit als Geschäftsführer und „Vice President Sales and Marketing Building Solutions Europe“ für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Uponor Gmbh, einem finnischen Unternehmen für Heizungssysteme und Versorgungslösungen, tätig.