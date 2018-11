Mode: Tiefe Einschnitte bei Esprit

Ratingen /Hongkong Falsche Farben, falsche Schnitte, falsche Strategie: Der Modekonzern Esprit steckt in der Krise. Nun plant das Management unter dem neuen Chef Anders Kristiansen ein Sanierungsprogramm für das tief in die roten Zahlen gerutschte Unternehmen. Vorgesehen ist etwa die Schließung von unrentablen Läden und die Verschlankung der Organisation, kündigte das Unternehmen am Montag in Hongkong an. So sei geplant, die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Läden um 40 Prozent zu verringern. Angaben zu Einschnitten in Deutschland machte das Unternehmen nicht.

Esprit beschäftigt in Deutschland, dem wichtigsten Markt, rund 2800 Vollzeit-Mitarbeiter, davon 1600 in den Geschäften und 1200 in der Verwaltung. Weltweit sind es 6400 Vollzeit-Beschäftigte.