Rechterfeld Erst pflanzliche Burger und nun veganer Fisch: Der Mutterkonzern des deutschen Geflügelfleisch-Marktführers Wiesenhof baut sein Angebot an veganen Lebensmitteln aus. Wie die PHW-Gruppe am Donnerstag in Visbek-Rechterfeld (Kreis Vechta) mitteilte, beteiligt sich das Unternehmen an Good Catch, einem US-Anbieter von veganen Fischprodukten.

PHW wolle Good Catch bei der Produktentwicklung für den europäischen Markt beraten und die veganen Fischersatznahrungsmittel in Europa vertreiben. „Wir sehen das Wachstum des pflanzenbasierten Lebensmittelsektors nicht als Bedrohung für unser bestehendes Kerngeschäft, sondern als Chance“, sagte PHW-Chef Peter Wesjohann.

Lesen Sie auch: Wiesenhof-Mutter PHW investiert in künstliches Fleisch

Anfang 2018 war PHW eine strategische Partnerschaft mit dem israelischen Startup Supermeat eingegangen, das an der Entwicklung von Fleisch aus der Petrischale forscht. Im Frühjahr übernahmen die Niedersachsen exklusiv den Vertrieb und die Distribution des US-Pflanzenburgers „Beyond Burger“ des Anbieters Beyond Meat in Deutschland.

Wie viel PHW investiert, teilte die Gruppe nicht mit. Insgesamt konnte Good Catch in einer Finanzierungsrunde 8,7 Millionen Dollar von mehreren Investoren einsammeln.