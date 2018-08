PHW will Soja teils ersetzen

Rechterfeld Die PHW-Gruppe („Wiesenhof“) aus Rechterfeld im Kreis Vechta baut ihr Engagement im Bereich alternativer Ansätze aus. Jetzt kündigte man einen „neuen Weg in der Fütterung von Geflügel“ an. Eine strategische Partnerschaft ziele auf „Soja-Ersatz im Tierfutter durch Insekten-Protein“ ab. Konkret habe man sich dazu an dem kanadischen Unternehmen Enterra Feed Corporation beteiligt, teilte PHW am Montag mit.

„Unser Ziel ist es, künftig auf den Zusatz von Soja in unserem Geflügelfutter so weit wie möglich zu verzichten. Stattdessen sehen wir in dem von Enterra entwickelten Insektenprotein eine geeignete Alternative“, erläuterte PHW-Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann.

Allerdings bedürfe es noch einiger aufwendiger Studien, bis die Fütterungskomponente Soja durch Insektenprotein ersetzt werden können. Die veränderte Zusammensetzung des Futters soll auch im Einklang mit Tiergesundheit und Tierwohl stehen.