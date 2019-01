PHW schließt in Wietzen

Rechterfeld Der Geflügelfleisch-Marktführer PHW („Wiesenhof“) aus Rechterfeld (Kreis Vechta) schließt seinen Hähnchen-Schlachthof in Wietzen-Holte bei Nienburg. Die Produktion solle auf andere Standorte verlagert werden, teilte PHW mit. Insgesamt sind 219 festangestellte Mitarbeiter betroffen sowie zehn Leiharbeiter und 94 Werkvertragsbeschäftigte. Ein Sozialplan solle erarbeitet werden.

PHW-Chef Peter Wesjohann sagte, man wolle mit verschiedenen Unternehmen in der Nienburger Region Gespräche führen, um neue Jobs für die betroffenen Mitarbeiter zu finden. Alle festangestellten Mitarbeiter hätten die Möglichkeit, in der Schlachterei in Lohne (70 Kilometer entfernt) weiterzuarbeiten.

Die PHW-Gruppe nennt unter anderem den steigenden Kostendruck durch ausländische Konkurrenz auf dem deutschen Markt als Grund für die Schließung. Der Betrieb in Wietzen-Holte schlachtet pro Tag bis zu 70 000 Tiere im Ein-Schicht-Betrieb, das sei zu wenig für eine optimale Auslastung. Bis April will PHW die Produktion vollständig auf die anderen Standorte verlagern. PHW beschäftigt 6772 Mitarbeiter und setzt rund 2,48 Milliarden Euro um. Die Gruppe hat in Deutschland zwölf Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe.