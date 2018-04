Wiesenhof-Gruppe vertreibt Burger ohne Fleisch

Rechterfeld Der Mutterkonzern des deutschen Geflügelfleisch-Marktführers Wiesenhof PHW will künftig auch fleischlose Burger verkaufen. Wie die Gruppe am Donnerstag in Rechterfeld bei Vechta mitteilte, übernehmen die Niedersachsen exklusiv den Vertrieb und die Distribution des US-amerikanischen Pflanzenburgers „Beyond Burger“ des Anbieters Beyond Meat in Deutschland.

„Wir gehen diese vermeintlich ungewöhnliche Partnerschaft ganz bewusst ein, weil wir an Wachstum durch Vielfalt glauben“, sagte PHW-Vorstandsvorsitzender Peter Wesjohann. Wiesenhof hat seit 2015 auch ein Sortiment an veganen Wurstprodukten im Angebot.