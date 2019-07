Redmond Der Software-Riese Microsoft bleibt dank florierender Cloud-Dienste auf Erfolgskurs. Im abgelaufenen Quartal bis Ende Juni schoss der Gewinn im Jahresvergleich um 49 Prozent auf 13,2 Milliarden Dollar in die Höhe, wie Microsoft am Konzernsitz in Redmond (USA) mitteilte.

Das lag zwar auch an einer Steuergutschrift über 2,6 Milliarden Dollar. Doch auch das operative Ergebnis legte um starke 20 Prozent zu.

Microsoft verdient prächtig an seinem boomenden Cloud-Geschäft mit IT-Diensten. Beim Flaggschiff – der Azure-Plattform für Firmen – kletterte der Umsatz um 64 Prozent. Die Cloud-Dienste sind ein großer Teil des Erfolgsrezepts, mit dem Konzernchef Satya Nadella Microsoft seit 2014 zum Comeback verholfen hat: Man ist global das wertvollste Unternehmen.

Das Online-Karriereportal Linkedin erhöhte den Umsatz um ein Viertel. Microsofts Web-Version des Büroprogramms „Office 365“ legte um 31 Prozent zu. Insgesamt wuchs der Umsatz um zwölf Prozent auf 33,7 Mrd. Dollar.