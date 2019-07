Rhauderfehn Der Rhauderfehner Eishersteller Bruno Gelato hat nach Informationen der „Ostfriesen-Zeitung“ den großen Lebensmittelkonzern Unilever (Langnese) als exklusiven Eis-Lieferant im Weserstadion des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen verdrängt und beliefert ab dem „Tach der Fans“ am 3. August Zuschauer auf dem gesamten Stadiongelände mit tiefgekühlten Leckereien. Der Vertrag läuft zunächst drei Jahre.

Das Eis der Fehntjer wird auf dem Vorplatz des Stadions aus einem Eis-Anhänger in Kugeln, aus einem „Carrettino“ – einem Eiswagen sizilianischer Art – im Bereich der West-Tribüne sowie von Bauchläden umherlaufender Eisverkäufer verkauft und in fertig abgefüllten Mini-Bechern in den VIP-Bereichen angeboten, teilt Werder Bremen mit. Die Mini-Becher „sind vorerst in den Sorten Cioccolato, Haselnuss, Stracciatella, Vaniglia, Yoghurt-Arancia und Cioccomenta erhältlich. Weitere Sorten sind bereits in Vorbereitung“, heißt es weiter, und zwar „in Eiscafé-Qualität“.

Doch wie kam es überhaupt dazu? „Begonnen hat das Ganze, als ich mich um ein paar Dauerkarten für das Weserstadion beim Vertrieb von Werder Bremen beworben habe“, sagt Bruno-Gelato-Prokurist Peter Flügge. Die Signatur als regionaler Eishersteller machte offenbar Manager bei Werder hellhörig. „Die Verantwortlichen suchen in allen Bereichen zurzeit innovative Lösungen mit regionalen Partnern, um ihr Stadionkonzept neu aufzustellen. Da haben wir offenbar ganz gut reingepasst“, sagt Flügge. Zumindest folgten Anrufe aus Bremen – und eine Einladung ins Weserstadion, um dort die Eiskollektion vorzustellen. Dies war offenbar so erfolgreich, dass der kleine „David“ Bruno Gelato den riesigen „Goliath“ Unilever verdrängen konnte.

Erwarten die Fehntjer sich nun deutlich wachsende Umsätze vom Engagement im 42 358 Zuschauer fassenden Weserstadion? Den direkten Effekt verneint Flügge. „Es geht bei dem Engagement mit Werder Bremen primär um das Marketing und weniger um den Umsatz.“ So soll das Engagement den Bekanntheitsgrad des Unternehmens weiter steigern – und somit auch die Erlöse. „Dazu haben wir in unserem Engagement eine TV-relevante Bandenwerbung integriert und spielen unsere Produkte auf weiteren Flächen im Stadionbereich“, so Flügge.

Trotz Platznot haben die Fehntjer jüngst ihre Produktion noch weiter gesteigert. Eigentlich möchte das Unternehmen erweitern, wobei jedoch die Planungsphase andauert und bestimmte Genehmigungen noch ausstehen. Vorerst hat der Betrieb nun dergestalt reagiert, dass er in drei Schichten rund um die Uhr Eis herstellt – statt bisher in zwei Schichten.