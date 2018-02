Rheinmetall und Sikorsky bieten Bundeswehr Hubschrauber an

Der Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall und der US-Helikopter-Produzent Sikorsky wollen gemeinsam einen Großauftrag für einen neuen Bundeswehrhubschrauber an Land ziehen. Die Unternehmen kündigten am Dienstag an, sich zusammen um den Auftrag zur Lieferung von mindestens 45 ­Exemplaren eines neuen Schwerlasthubschraubers an das deutsche Militär zu bewerben. Die Rüstungskonzerne wollen der Luftwaffe den für das US-Marine Corps entwickelten Helikopter Sikorsky CH-53K King Stallion verkaufen (Bild).BILD: