Riesendach für Blohm+Voss

Die Bremer Lürssen-Gruppe will ein Dock bei seiner Tochter-Werft Blohm+Voss in Hamburg zu einem der größten Schwimmdocks Europas umbauen. Wie das Familienunternehmen jetzt mitteilte, soll das gegenüber den Landungsbrücken liegende 287 Meter lange und 44 Meter breite „Dock 10“ auf einer Länge von mindestens 200 Metern überdacht werden. Der 2020 startende Umbau soll 15 Millionen Euro kosten und sechs Monate dauern. Für die Arbeiten werde das Dock voraussichtlich nach Bremen geschleppt. Grund für die Investition sei ein Neuauftrag der Lürssen-Werft für eine Jacht, deren Bau bei Blohm+Voss in Hamburg begonnen und auf Kundenwunsch bei Lürssen in Bremen zu Ende geführt wird. Laut „Hamburger Abendblatt“ handelt es sich dabei um einen Ersatz für die 146-Meter -Megajacht „Sassi“, die während der Bauphase in der Bremer Lürssen-Werft in Brand geraten war und abgewrackt werden musste.

Visualisierung der geplanten überdachung: