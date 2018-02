Notenbanker vom Dienst suspendiert

Riga Lettlands Zentralbankchef Ilmars Rimsevics ist in der Korruptionsaffäre mit einem Amtsausübungsverbot belegt worden. Auch dürfe der oberste Währungshüter des baltischen Euro-Mitgliedstaates das Land nicht verlassen, wie die lettische Anti-Korruptionsbehörde KNAB am Dienstag in Riga mitteilte. Rimsevics sei über die Auflagen informiert worden.

Rimsevics war am Wochenende vorübergehend festgenommen worden und wurde am Montagabend auf Kaution vorerst wieder freigelassen. Der 52-Jährige soll nach Angaben von KNAB mindestens 100 000 Euro Bestechungsgeld verlangt und angenommen haben.

Rimsevics bestreitet die Vorwürfe und sieht sich als Opfer eines Komplotts. „Ich habe beschlossen, dass ich nicht zurücktrete, weil ich unschuldig bin“, sagte er auf einer von ihm einberufenen Pressekonferenz. „Ich habe von niemandem Bestechungsgelder verlangt oder erhalten.“