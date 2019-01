Rodenkirchen /Friesoythe Der Landes-Schafzuchtverband Weser-Ems e.V. und die Landwirtschaftskammer kündigen Informations- und Klönabende für Schaf- und Ziegenhalter an. Zu den Themen gehören züchterische Ereignisse, Schafgesundheit, Scrapieresistenzzucht sowie die Ausbreitung des Wolfes und Herdenschutz. Versammlungen finden statt in Rodenkirchen am 16. Januar, 19 Uhr, im Friesenheim sowie am 24. Januar, 19 Uhr, in Pollmeyers Bauernstuben in Friesoythe. Kontakt: Klaus.Gerdes@lwk-niedersachsen.de