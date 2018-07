Röben investiert in Schweinebrück

Mit einem Schwerlastkran wurde jetzt ein neuer Sprühturm in die Ton-Aufbereitungsanlage des Röben Feinsteinzeug-Werkes in Schweinebrück (Kreis Friesland) gesetzt. Der 20-Tonnen-Turm hat sieben Meter Durchmesser und eine Höhe von 21 Metern. Der alte Turm musste nach 30 Jahren ersetzt werden. Die Investition beläuft sich auf 800 000 Euro. „Der Sprühturm ist das Herzstück der Tonaufbereitung. Aus gelöster, wässriger Tonschlämme wird hier mit rund 600 Grad Celsius heißer Luft das Pulver herausgetrocknet, das zu Fliesenrohlingen verpresst wird“, erläutert Röben-Projektleiter Jorge Koschnitzke. Die Röben-Gruppe produziert Bodenkeramik, Klinker und Dachziegel in sechs Werken in Deutschland, drei Werken in Polen und fünf Werken in den USA.BILD: