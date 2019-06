Rom Die italienische Regierung hat in der Auseinandersetzung mit der EU-Kommission ihren umstrittenen Wirtschaftskurs verteidigt – allerdings ist unklar, wie genau sie den überbordenden Schuldenberg in den Griff bekommen will.

Finanzminister Giovanni Tria räumte in einem Antwortschreiben auf einen Mahnbrief aus Brüssel ein, dass das Haushaltsdefizit reduziert werden müsse. Ziele zur Reduzierung der Staatsverschuldung seien im vergangenen Jahr verfehlt worden. Er sei aber der Meinung, dass die Regierung einen „umsichtigen und verantwortungsvollen Ansatz verfolgt hat“, heißt es in dem am Freitag veröffentlichten Schreiben.

Die Koalition aus rechter Lega und populistischer Fünf-Sterne-Bewegung will die lahmende Wirtschaft auch durch die Aufnahme neuer Schulden ankurbeln. Lega-Chef Matteo Salvini will vor allem Steuersenkungen durchdrücken. Die Sterne hingegen setzen auf ein Programm zur Unterstützung von Arbeitslosen und ärmeren Bürgern.

Salvini zeigte sich mit Blick auf die EU weniger kompromissbereit. „Nächste Woche werde ich (...) in Brüssel sagen: Lasst uns arbeiten, wie es die Italiener von uns wollen – weniger Steuern, mehr Arbeit. Und wenn sie uns Nein sagen, werden wir sehen, wer dickköpfiger ist“, sagte er bei einer Wahlkampfveranstaltung in Potenza. Italien hatte vor wenigen Tagen den Mahnbrief von der EU-Kommission bekommen. Brüssel könnte ein Strafverfahren gegen Rom in Betracht ziehen.