Aida wieder auf Kreuzfahrt

Rostock Das Kreuzfahrtschiff „Aidaperla“ der Reederei Aida Cruises ist am späten Samstagabend von Las Palmas auf Gran Canaria zu einer einwöchigen Tour rund um die Kanarischen Inseln gestartet. Dies teilte das Unternehmen am Sonntag mit. Es ist ein Neustart für Aida Cruises in dieser von der Corona-Pandemie geprägten Saison. Die Corona-Inzidenzwerte seien auf den Kanaren seit Monaten sehr niedrig, so Aida. Es sind auch Landgänge geplant.