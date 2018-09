Rostock /Wilhelmshaven Ein Bunker, ein Ferienhof oder auch ein Mehrfamilienhaus: Bei einer Versteigerung der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA) in Rostock haben 45 Immobilien den Besitzer gewechselt. Wie die NDGA am Samstag mitteilte, lag der Auktionserlös bei insgesamt 4,4 Millionen Euro. Allein 1,5 Millionen Euro erzielte ein vermietetes Mehrfamilienhaus von 1935 im Ostseebad Warnemünde. Ein zweigeschossiger Vierkant-Bunker in Wilhelmshaven mit Stahltüren kostete am Ende 70 000 Euro.