Roter Tee für Weil in neuer Oldenburger Jugendherberge

An den roten Tee in den Jugendherbergen, die Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte unten) in seiner Jugend besucht hat, konnte sich der 60-Jährige noch gut erinnern, als er ein Tässchen von einem Mitarbeiter der neuen Jugendherberge in Oldenburg eingeschenkt bekam. Am Dienstag war er als Gast bei der offiziellen Eröffnung des Neubaus an der Straßburger Straße und zeigte sich begeistert von der Einrichtung, die er zusammen mit (von links) Dirk Hoffmann (1. Vorsitzender des Landesverbandes Unterweser-Ems vom Deutschen Jugendherbergswerk), Oberbürgermeister Jürgen Krogmann, Stefan Könner (Wohnungsbaugesellschaft GSG) und Herbergsleiter Markus Acquistapace besichtigte. BILD: