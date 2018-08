Rotweinerzeuger hoffen auf mehr Exporte

Die Erzeuger deutscher Rotweine hoffen, mit Qualitätsweinen künftig auch international mehr Abnehmer zu finden. „Im Ausland finden die Rotweine noch nicht die Anerkennung, die sie verdienen“, sagte die Geschäftsführerin des Verbands Deutscher Prädikatsweingüter (VDP), Hilke Nagel, am Rande der ersten Verkostung von „Großen Gewächsen“ (GG) der Jahrgänge 2016 (Rotwein) und 2017 (Weißwein) in Wiesbaden. Bei der „Vorpremiere“ (Bild) dieser Qualitätsweine kamen 97 Rotweine auf den Tisch. Rotweine sind beim deutschen Weinexport bislang unterrepräsentiert. 2017 hatten sie laut Deutschem Weininstituts einen Anteil von 15 Prozent am Export.dpa-BILD: